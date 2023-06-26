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В Минвосстановлении назвали области Украины, в которых могут появиться платные дороги

26 июня 2023 12:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минвосстановлении назвали области Украины, в которых могут появиться платные дороги
Автомобили на дороге. Фото: Flickr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине могут появиться платные дороги. Сейчас для них готовят технико-экономическое обоснование за деньги бюджета.

Об этом рассказал глава Госагентства восстановления Мустафа Найем на круглом столе "Транспорт, логистика и инфраструктура", передает Interfax.

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Платные дороги в Украине

Найем рассказал, что общая стоимость проекта может составить 6,5 млрд долларов.

"Сейчас делаем ТЭО для Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областей. И это ТЭО готовится за счет бюджетных средств. Общая стоимость будет составлять около 6,5 миллиарда долларов", — сказал Найем.

По его словам, это один из наиболее перспективных проектов в Украине.

"Мы начали работать над ним еще до полномасштабного вторжения. Этого пока еще нет, но мы фактически зарегистрировали законопроект, который позволяет нам это сделать, и мы уже понимаем", — рассказал Найем.

Он добавил, что в настоящее время в участии реализации проекта заинтересованы компании из Евросоюза.

Напомним, отправляться в путешествие по Европе автомобилем является очень правильным решением, но прежде, чем туда ехать, нужно знать о некоторых вещах. Речь идет о платных дорогах в европейских странах, а также о штрафах, которые могут быть выписаны за нарушение правил их использования.

Также мы писали, что правительство внесло изменения в процесс перерегистрации транспортных средств, связанных с изменением владельца, позволяя сохранять существующие номерные знаки. Эти нововведения были утверждены Кабинетом министров в определении 454.

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