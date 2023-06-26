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У Мінвідновлення назвали області України, в яких можуть з'явитися платні дороги

26 червня 2023 12:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Мінвідновлення назвали області України, в яких можуть з'явитися платні дороги
Автомобілі на дорозі. Фото: Flickr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні можуть з'явитися платні дороги. Наразі для них готують техніко-економічне обґрунтування за гроші бюджету.

Про це розповів голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм на круглому столі "Транспорт, логістика та інфраструктура", передає Interfax.

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Платні дороги в Україні

Найєм розповів, що загальна вартість проєкту може становити 6,5 млрд доларів.

"Зараз робимо ТЕО для Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Полтавської областей. І це ТЕО наразі готується за рахунок бюджетних коштів. Загальна вартість становитиме близько 6,5 мільярдів доларів", —  сказав Найєм.

За його словами, це один найбільш перспективних проєктів в Україні.

"Ми почали працювати над ним ще до повномасштабного вторгнення. Цього поки що ще немає, але ми фактично зареєстрували законопроєкт, який дає нам змогу це зробити, і ми вже розуміємо", — розповів Найєм.

Він додав, що наразі в участі реалізації проєкту зацікавлені компанії з Євросоюзу.

Нагадаємо, рушати в подорож Європою автомобілем є дуже правильним рішенням, але перш, ніж туди їхати, потрібно знати про деякі речі. Мова йде про платні дороги в європейських країнах, а також про штрафи, які можуть бути виписані за порушення правил їх користування.

Також ми писали, що уряд вніс зміни до процесу перереєстрації транспортних засобів, пов'язані зі зміною власника, дозволяючи зберігати існуючі номерні знаки. Ці нововведення були затверджені Кабінетом міністрів у ухвалі 454.

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