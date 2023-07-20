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У Monobank произошел масштабный сбой: что известно

20 июля 2023 16:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
У Monobank произошел масштабный сбой: что известно
Карта Monobank. Фото: Kyivets
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 20 июля, у Monobank произошел масштабный сбой. Пользователи массово жалуются на проблемы приложения.

В Monobank уже подтвердили сбой.

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Масштабный сбой

Люди сообщают, что невозможно перевести средства на другую карту или пополнить мобильный счет.

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Сбой в Monobank. Фото: скриншот

Соучредитель банка Олег Гороховский подтвердил, что у Monobank произошел сбой.

"Сломались. Чиним. Извиняюсь", — сообщил Гороховский.

Ориентировочное время восстановления в банке не назвали.

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Пост Гороховского. Фото: скриншот

Напомним, в Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.

Также мы писали, что в государственном финучреждении "ПриватБанк" заявили о запуске бесплатной услуги, которая облегчит осуществление денежных переводов в Украину. Благодаря этому за пополнение карт и донаты для армии не будут снимать комиссию.

Добавим, государственное финучреждение "ПриватБанк" отменило некоторым своим клиентам необходимость уплаты комиссий. Речь идет о тех, кто пользуется мобильным приложением "Терминал".

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