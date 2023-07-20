У Monobank произошел масштабный сбой: что известно
Сегодня, 20 июля, у Monobank произошел масштабный сбой. Пользователи массово жалуются на проблемы приложения.
В Monobank уже подтвердили сбой.
Масштабный сбой
Люди сообщают, что невозможно перевести средства на другую карту или пополнить мобильный счет.
Соучредитель банка Олег Гороховский подтвердил, что у Monobank произошел сбой.
"Сломались. Чиним. Извиняюсь", — сообщил Гороховский.
Ориентировочное время восстановления в банке не назвали.
Напомним, в Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.
Также мы писали, что в государственном финучреждении "ПриватБанк" заявили о запуске бесплатной услуги, которая облегчит осуществление денежных переводов в Украину. Благодаря этому за пополнение карт и донаты для армии не будут снимать комиссию.
Добавим, государственное финучреждение "ПриватБанк" отменило некоторым своим клиентам необходимость уплаты комиссий. Речь идет о тех, кто пользуется мобильным приложением "Терминал".