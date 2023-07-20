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У Monobank стався масштабний збій: що відомо

20 липня 2023 16:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Monobank стався масштабний збій: що відомо
Карта Monobank. Фото: Kyivets
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 20 липня, у Monobank стався масштабний збій. Користувачі масово скаржаться на проблеми в застосунках.

У Monobank вже підтвердили збій.

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Люди повідомляють, що наразі неможливо переказати кошти на іншу карту чи поповнити мобільний рахунок. 

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Збій у Monobank. Фото: скриншот

Співзасновник банку Олег Гороховський підтвердив, що у Monobank стався збій.

"Зламалися. Лагодимо. Перепрошую", — повідомив Гороховський.

Орієнтовного часу відновлення у банку не назвали.

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Допис Гороховського. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.

Також ми писали, що у державній фінустанові "ПриватБанк" заявили про запуск безкоштовної послуги, яка полегшить здійснення грошових переказів в Україну. Завдяки цьому за поповнення карток та за донати для армії не зніматимуть комісію.

Додамо, державна фінустанова "ПриватБанк" скасувала деяким своїм клієнтам необхідність сплати комісій. Йдеться про тих, хто користується мобільним застосунком "Термінал".

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