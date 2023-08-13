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В Минздраве рассказали, что делать при укусе разных насекомых и змей

13 августа 2023 18:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минздраве рассказали, что делать при укусе разных насекомых и змей
Змея. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Летние прогулки и отдых на природе могут увеличить риск укусов насекомых и змей. Людям необходимо знать простые советы для первой помощи и облегчения симптомов.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

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Укусы насекомых

В Минздраве рассказали, что укусы большинства насекомых не представляют опасности. Обычно они вызывают зуд и отек, которые исчезают в течение нескольких дней.

"В случае возникновения таких симптомов, как проблемы с дыханием, отек губ, лица, век или горла, головокружение, обморок, слабый и учащенный пульс, сыпь, тошнота, рвота или диарея, немедленно обратитесь за помощью к врачу", — говорится в сообщении.

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Алгоритм действий при укусах насекомых. Фото: Минздрав Украины

Укусы змей

На природе можно встретить змей. В Украине обитают три вида ядовитых гадюк. Их яд опасен, но в большинстве случаев несмертельный.

"Если вас или знакомых укусила змея, обязательно обратитесь за медицинской помощью!" — говорится в сообщении.

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Алгоритм действий при укусе змеи. Фото: Минздрав Украины
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Пост Минздрава Украины. Фото: скриншот

Напомним, некоторые люди верят в теорию, что комары предпочитают кровь первой и второй групп. Однако научные исследования показывают, что решающую роль играют другие факторы.

Также мы писали, в одну из квартир Киева заползла экзотическая змея. Спасатели уже забрали незваного гостя.

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