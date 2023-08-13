У МОЗ розповіли, що робити при укусі різних комах та змій
Літні прогулянки та відпочинок на природі можуть збільшити ризик укусів комах та змій. Людям необхідно знати прості поради для першої допомоги та полегшення симптомів.
Про це повідомляє МОЗ України.
Укуси комах
У МОЗ розповіли, що укуси більшості комах не несуть небезпеки. Зазвичай вони викликають свербіж та набряк, які зникають протягом декількох днів.
"У разі виникнення таких симптомів, як проблеми з диханням, набряк губ, обличчя, повік або горла, запаморочення, непритомність, слабкий і прискорений пульс, висип, нудота, блювання або діарея, негайно зверніться за допомогою до лікаря", — йдеться у повідомленні.
Укуси змій
На природі також можна зустріти змій. В Україні живуть три види отруйних гадюк. Їхня отрута небезпечна, але в більшості випадків несмертельна.
"Якщо вас чи знайомих вкусила змія, обов’язково зверніться за медичною допомогою!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, деякі люди вірять у теорію, що комарі віддають перевагу крові першої та другої груп. Утім, наукові дослідження показують, що вирішальну роль відіграють інші чинники.
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