У МОЗ розповіли, що робити при укусі різних комах та змій

Змія. Фото: Pexels

Літні прогулянки та відпочинок на природі можуть збільшити ризик укусів комах та змій. Людям необхідно знати прості поради для першої допомоги та полегшення симптомів.

Про це повідомляє МОЗ України.

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Укуси комах

У МОЗ розповіли, що укуси більшості комах не несуть небезпеки. Зазвичай вони викликають свербіж та набряк, які зникають протягом декількох днів.

"У разі виникнення таких симптомів, як проблеми з диханням, набряк губ, обличчя, повік або горла, запаморочення, непритомність, слабкий і прискорений пульс, висип, нудота, блювання або діарея, негайно зверніться за допомогою до лікаря", — йдеться у повідомленні.

Алгоритм дій при укусах комах. Фото: МОЗ України

Укуси змій

На природі також можна зустріти змій. В Україні живуть три види отруйних гадюк. Їхня отрута небезпечна, але в більшості випадків несмертельна.

"Якщо вас чи знайомих вкусила змія, обов’язково зверніться за медичною допомогою!" — йдеться у повідомленні.

Алгоритм дій при укусі змії. Фото: МОЗ України

Допис МОЗ України. Фото: скриншот

Нагадаємо, деякі люди вірять у теорію, що комарі віддають перевагу крові першої та другої груп. Утім, наукові дослідження показують, що вирішальну роль відіграють інші чинники.

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