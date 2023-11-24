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В Минздраве упростили процедуру получения справки для зачисления ребенка в школу

24 ноября 2023 12:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минздраве упростили процедуру получения справки для зачисления ребенка в школу
Мама с ребенком на приеме у врача. Фото: iStock
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Министерстве здравоохранения Украины упростили процедуру получения справки для зачисления ребенка в школу. Теперь ее сможет выдавать семейный врач.

Об этом сообщает Минздрав.

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В Минздраве рассказали, что семейный врач будет проводить все базовые обследования ребенка:

  • сбор анамнеза;
  • полное физикальное обследование;
  • проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний;
  • измерение роста и массы тела;
  • исследование остроты зрения, слуха (шепот), осанки и плантографии.

По результатам медицинских осмотров будут выдаваться документы единого образца.

"Важно: для получения справки ребенок должен получить все прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок", — говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что медицинские осмотры для зачисления ребенка в детский сад или школу обязательны.

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Пост Минздрава. Фото: скриншот

Напомним, длительные воздушные тревоги приводят к тому, что дети долгое время вынуждены сидеть в укрытии в ожидании отбоя угрозы. Часто родители не могут забрать ребенка домой, поскольку законом не установлен порядок действий в таком случае, поэтому одни пишут заявления, а другие вынуждены запастись терпением и выдержкой.

Также мы писали, что в Украине, несмотря на военные действия, продолжается обучение в школьных заведениях. 29 октября у школьников закончились осенние каникулы, однако вскоре их ждут уже зимние.

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