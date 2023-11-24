В Минздраве упростили процедуру получения справки для зачисления ребенка в школу
В Министерстве здравоохранения Украины упростили процедуру получения справки для зачисления ребенка в школу. Теперь ее сможет выдавать семейный врач.
Об этом сообщает Минздрав.
Медицинская справка для зачисления ребенка в школу
В Минздраве рассказали, что семейный врач будет проводить все базовые обследования ребенка:
- сбор анамнеза;
- полное физикальное обследование;
- проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний;
- измерение роста и массы тела;
- исследование остроты зрения, слуха (шепот), осанки и плантографии.
По результатам медицинских осмотров будут выдаваться документы единого образца.
"Важно: для получения справки ребенок должен получить все прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок", — говорится в сообщении.
В Минздраве напомнили, что медицинские осмотры для зачисления ребенка в детский сад или школу обязательны.
Напомним, длительные воздушные тревоги приводят к тому, что дети долгое время вынуждены сидеть в укрытии в ожидании отбоя угрозы. Часто родители не могут забрать ребенка домой, поскольку законом не установлен порядок действий в таком случае, поэтому одни пишут заявления, а другие вынуждены запастись терпением и выдержкой.
Также мы писали, что в Украине, несмотря на военные действия, продолжается обучение в школьных заведениях. 29 октября у школьников закончились осенние каникулы, однако вскоре их ждут уже зимние.
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