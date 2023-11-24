У МОЗ спростили процедуру отримання довідки для зарахування дитини до школи
У Міністерстві охорони здоров'я України спростили процедуру отримання довідки для зарахування дитини до школи. Відтепер її зможе видавати сімейний лікар.
Про це повідомляє МОЗ.
Медична довідка для зарахування дитини до школи
У МОЗ розповіли, що сімейний лікар буде проводити всі базові обстеження дитини:
- збір анамнезу;
- повне фізикальне обстеження;
- перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів;
- вимір зросту та маси тіла;
- дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії.
За результатами медичних оглядів будуть видавати документи єдиного зразка.
"Важливо: для отримання довідки дитина має отримати усі щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень", — йдеться у повідомленні.
У МОЗ нагадали, що медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка чи школи є обов'язковими.
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