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У МОЗ спростили процедуру отримання довідки для зарахування дитини до школи

24 листопада 2023 12:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МОЗ спростили процедуру отримання довідки для зарахування дитини до школи
Мама з дитиною на прийомі у лікаря. Фото: iStock
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міністерстві охорони здоров'я України спростили процедуру отримання довідки для зарахування дитини до школи. Відтепер її зможе видавати сімейний лікар.

Про це повідомляє МОЗ.

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У МОЗ розповіли, що сімейний лікар буде проводити всі базові обстеження дитини:

  • збір анамнезу;
  • повне фізикальне обстеження;
  • перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів;
  • вимір зросту та маси тіла;
  • дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії.

За результатами медичних оглядів будуть видавати документи єдиного зразка. 

"Важливо: для отримання довідки дитина має отримати усі щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень", — йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка чи школи є обов'язковими. 

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Допис МОЗ. Фото: скриншот

Нагадаємо, тривалі повітряні тривоги призводять до того, що діти довгий час змушені сидіти в укритті, чекаючи відбою загрози. Часто батьки не можуть забрати свою дитину додому, оскільки законом не встановлено порядок дій у такому випадку, тому одні пишуть заяви, а інші змушені запастись терпінням та витримкою. 

Також ми писали, що в Україні попри воєнні дії продовжується навчання у шкільних закладах. 29 жовтня у школярів закінчилися осінні канікули, проте незабаром на них чекають вже зимові.  

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