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В МВД рассказали, что делать, если потеряли паспорт за границей

10 мая 2023 18:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В МВД рассказали, что делать, если потеряли паспорт за границей
Украинцы за границей. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Когда происходит кража паспорта, независимо от того, где это произошло, в большинстве стран процедура обращения к уполномоченным органам является одинаковой. В первую очередь, необходимо немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции для того, чтобы составить заявление о потере паспортного документа.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Потеря паспорта за границей

После того как заявление принято, вы должны получить копию протокола или справку, подтверждающую временное отсутствие заграничного паспорта. С этой справкой нужно обратиться в дипломатическое или консульское учреждение своей страны, чтобы оформить новый паспорт (если вы являетесь гражданином этой страны и проживаете там постоянно или временно). Если же вы находитесь за границей, то необходимо получить удостоверение личности на возвращение в свою страну.

После возвращения домой важно обратиться в Миграционную службу, чтобы сообщить о потере паспортного документа и оформить новый. Важно отметить, что восстановить или оформить новый документ можно в любом подразделении Миграционной службы, независимо от места регистрации.

Таким образом, если вы столкнулись с кражей паспорта, необходимо не откладывать обращение в полицию и следовать вышеуказанным шагам, чтобы восстановить документ и избежать проблем в будущем.

Напомним, что российские оккупанты пытаются ускорить темпы паспортизации на временно оккупированных территориях Украины. Руководство приказало им делать умышленные механические повреждения украинских паспортов.

 

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