Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У МВС розповіли, що робити, якщо втратили паспорт за кордоном arrow

У МВС розповіли, що робити, якщо втратили паспорт за кордоном

10 травня 2023 18:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У МВС розповіли, що робити, якщо втратили паспорт за кордоном
Українці за кордоном. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Коли відбувається крадіжка паспорта незалежно від того, де це сталося, в більшості країн процедура звернення до уповноважених органів є однаковою. Насамперед необхідно негайно звернутися до найближчого відділення поліції для того, щоб скласти заяву про втрату паспортного документа.

Про це повідомляє МВС України.

Читайте також:

Втрата паспорта за кордоном

Після того, як заява прийнята, ви маєте отримати копію протоколу або довідку, що підтверджує тимчасову відсутність закордонного паспорта. З цією довідкою потрібно звернутися до дипломатичної або консульської установи своєї країни, щоб оформити новий паспорт (якщо ви громадянин цієї країни й проживаєте там постійно або тимчасово). Якщо ж ви перебуваєте за кордоном, необхідно отримати посвідчення особи на повернення до своєї країни.

Після повернення додому важливо звернутися до Міграційної служби, щоб повідомити про втрату паспортного документа та оформити новий. Важливо відзначити, що відновити чи оформити новий документ можна у будь-якому підрозділі Міграційної служби, незалежно від місця реєстрації.

Таким чином, якщо ви зіткнулися з крадіжкою паспорта, необхідно не відкладати звернення до поліції і дотримуватися вищезгаданих кроків, щоб відновити документ і уникнути проблем у майбутньому.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються прискорити темпи паспортизації на тимчасово окупованих територіях України. Керівництво наказало їм робити умисні механічні пошкодження українських паспортів.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB