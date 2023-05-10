У МВС розповіли, що робити, якщо втратили паспорт за кордоном

Українці за кордоном. Фото: Reuters

Коли відбувається крадіжка паспорта незалежно від того, де це сталося, в більшості країн процедура звернення до уповноважених органів є однаковою. Насамперед необхідно негайно звернутися до найближчого відділення поліції для того, щоб скласти заяву про втрату паспортного документа.

Про це повідомляє МВС України.

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Втрата паспорта за кордоном

Після того, як заява прийнята, ви маєте отримати копію протоколу або довідку, що підтверджує тимчасову відсутність закордонного паспорта. З цією довідкою потрібно звернутися до дипломатичної або консульської установи своєї країни, щоб оформити новий паспорт (якщо ви громадянин цієї країни й проживаєте там постійно або тимчасово). Якщо ж ви перебуваєте за кордоном, необхідно отримати посвідчення особи на повернення до своєї країни.

Після повернення додому важливо звернутися до Міграційної служби, щоб повідомити про втрату паспортного документа та оформити новий. Важливо відзначити, що відновити чи оформити новий документ можна у будь-якому підрозділі Міграційної служби, незалежно від місця реєстрації.

Таким чином, якщо ви зіткнулися з крадіжкою паспорта, необхідно не відкладати звернення до поліції і дотримуватися вищезгаданих кроків, щоб відновити документ і уникнути проблем у майбутньому.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються прискорити темпи паспортизації на тимчасово окупованих територіях України. Керівництво наказало їм робити умисні механічні пошкодження українських паспортів.