В МВД рассказали, сколько людей пропали без вести из-за подрыва Каховской ГЭС

Люди плывут на лодках в затопленных городках Херсона. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

В результате подрыва Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести 27 человек. Погибли — четверо, также есть травмированные .

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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Клименко рассказал, что ликвидация последствий взрыва оккупантами Каховской ГЭС продолжается.

"В Херсонской области подтоплено 47 населенных пунктов, из них: 33 (3815 домов) — на подконтрольной Украине территории, 14 — на временно оккупированной", — говорится в сообщении.

2620 человек уже удалось эвакуировать — из них 160 детей. Погибли четыре человека. Травмировано в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий — 11. Кроме того, 13 человек считаются без вести пропавшими.

Что касается Николаевской области, то там подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуированы 936 человек, среди которых 167 детей. К сожалению, один человек погиб.

А в Днепропетровской области отсутствует водоснабжение более 89 тыс. абонентов в 26 населенных пунктах. Все неравнодушные совершают подвоз питьевой и технической воды.

"Пытаемся продолжать эвакуационные мероприятия, но враг беспощадно обстреливает. Работаем ради жизни и безопасности людей", — подчеркнул Клименко.

Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: МВД

Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: МВД

Напомним, 9 июня Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как правительство начало программу поддержки для украинцев, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Украинский гарант сообщил, что усиленная эвакуация продолжается.