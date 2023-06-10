Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В МВД рассказали, сколько людей пропали без вести из-за подрыва Каховской ГЭС arrow

В МВД рассказали, сколько людей пропали без вести из-за подрыва Каховской ГЭС

10 июня 2023 14:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В МВД рассказали, сколько людей пропали без вести из-за подрыва Каховской ГЭС
Люди плывут на лодках в затопленных городках Херсона. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате подрыва Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести 27 человек. Погибли — четверо, также есть травмированные .

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Читайте также:

Какие последствия подрыва Каховской ГЭС

Клименко рассказал, что ликвидация последствий взрыва оккупантами Каховской ГЭС продолжается.

"В Херсонской области подтоплено 47 населенных пунктов, из них: 33 (3815 домов) — на подконтрольной Украине территории, 14 — на временно оккупированной", — говорится в сообщении.

2620 человек уже удалось эвакуировать — из них 160 детей. Погибли четыре человека. Травмировано в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий — 11. Кроме того, 13 человек считаются без вести пропавшими.

Что касается Николаевской области, то там подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуированы 936 человек, среди которых 167 детей. К сожалению, один человек погиб.

А в Днепропетровской области отсутствует водоснабжение более 89 тыс. абонентов в 26 населенных пунктах. Все неравнодушные совершают подвоз питьевой и технической воды.

"Пытаемся продолжать эвакуационные мероприятия, но враг беспощадно обстреливает. Работаем ради жизни и безопасности людей", — подчеркнул Клименко.

подрыв Каховской ГЭС
Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: МВД
подрыв Каховской ГЭС
Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: МВД

Напомним, 9 июня Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как правительство начало программу поддержки для украинцев, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Украинский гарант сообщил, что усиленная эвакуация продолжается.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас