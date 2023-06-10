У МВС розповіли, скільки людей зникли безвісти через підрив Каховської ГЕС
Внаслідок підриву Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 27 людей. Загинуло — четверо, також є травмовані.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Які наслідки підриву Каховської ГЕС
Клименко розповів, що ліквідація наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС триває.
"У Херсонській області підтоплено 47 населених пунктів, із них: 33 (3815 будинків) — на підконтрольній Україні території, 14 — на тимчасово окупованій", — йдеться у повідомленні.
2620 осіб вже вдалось евакуювати — з них 160 дітей. Загинуло четверо людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Крім того, 13 осіб вважаються безвісти зниклими
Щодо Миколаївської області, то там підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. На жаль, одна людина загинула.
А на Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у понад 89 тис. абонентів у 26 населених пунктах. Усі небайдужі здійснюють підвіз питної та технічної води.
"Намагаємося продовжувати евакуаційні заходи, але ворог нещадно обстрілює. Працюємо заради життя та безпеки людей", — підкреслив Клименко.
Нагадаємо, 9 червня, Президент України Володимир Зеленський розповів, як уряд розпочав програму підтримки для українців, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Український гарант повідомив, що посилена евакуація триває.