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У МВС розповіли, скільки людей зникли безвісти через підрив Каховської ГЕС

10 червня 2023 14:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У МВС розповіли, скільки людей зникли безвісти через підрив Каховської ГЕС
Люди пливуть на човнах у затоплених містечках Херсонщини. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок підриву Каховської ГЕС  вважаються зниклими безвісти 27 людей. Загинуло — четверо, також є травмовані.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

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Які наслідки підриву Каховської ГЕС

Клименко розповів, що ліквідація наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС триває. 

"У Херсонській області підтоплено 47 населених пунктів, із них: 33 (3815 будинків) — на підконтрольній Україні території, 14 — на тимчасово окупованій", — йдеться у повідомленні.

2620 осіб вже вдалось евакуювати — з них 160 дітей. Загинуло четверо людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Крім того, 13 осіб вважаються безвісти зниклими

Щодо Миколаївської області, то там підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. На жаль, одна людина загинула.

А на Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у понад 89 тис. абонентів у 26 населених пунктах. Усі небайдужі здійснюють підвіз питної та технічної води.

"Намагаємося продовжувати евакуаційні заходи, але ворог нещадно обстрілює. Працюємо заради життя та безпеки людей", — підкреслив Клименко. 

підрив Каховської ГЕС
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: МВС
підрив Каховської ГЕС
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: МВС

Нагадаємо, 9 червня, Президент України Володимир Зеленський розповів, як уряд розпочав програму підтримки для українців, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Український гарант повідомив, що посилена евакуація триває.

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