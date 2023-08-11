В МИД рассказали, действительно ли Украина хочет приостановить безвиз с Израилем
Сегодня, 11 августа, появилась информация, что Украина планирует приостановить безвиз с Израилем. В министерстве иностранных дел уже прокомментировали это.
На информацию СМИ отреагировал спикер МИД Олег Николенко, передает "РБК-Украина".
Безвиз с Израилем
Николенко подчеркнул, что в настоящее время таких планов нет.
"Министерство пока не подтверждает информацию о планах приостановить безвиз с Израилем", — сказал он.
Что предшествовало
Источник в дипломатических кругах "РБК-Украины" рассказал, что Украина может приостановить безвиз с Израилем.
"Правительство сейчас рассматривает приостановку безвиза", — сказал собеседник издания.
По его словам, этот вопрос якобы рассматривается, в частности из-за проблем с отношением израильских властей к украинцам.
Напомним, посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции и призвало страну выбрать правильную сторону.
Также мы писали, что Иерусалим не будет оказывать нашему государству военную помощь, ведь имеет "тесную военную границу с Россией". Если Израиль передаст оружие Киеву, то оно якобы может попасть в Иран, который использует его против этой страны.