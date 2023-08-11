В МИД рассказали, действительно ли Украина хочет приостановить безвиз с Израилем

Спикер МИД Олег Николенко. Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50

Сегодня, 11 августа, появилась информация, что Украина планирует приостановить безвиз с Израилем. В министерстве иностранных дел уже прокомментировали это.

На информацию СМИ отреагировал спикер МИД Олег Николенко, передает "РБК-Украина".

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Николенко подчеркнул, что в настоящее время таких планов нет.

"Министерство пока не подтверждает информацию о планах приостановить безвиз с Израилем", — сказал он.

Что предшествовало

Источник в дипломатических кругах "РБК-Украины" рассказал, что Украина может приостановить безвиз с Израилем.

"Правительство сейчас рассматривает приостановку безвиза", — сказал собеседник издания.

По его словам, этот вопрос якобы рассматривается, в частности из-за проблем с отношением израильских властей к украинцам.

Напомним, посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции и призвало страну выбрать правильную сторону.

Также мы писали, что Иерусалим не будет оказывать нашему государству военную помощь, ведь имеет "тесную военную границу с Россией". Если Израиль передаст оружие Киеву, то оно якобы может попасть в Иран, который использует его против этой страны.