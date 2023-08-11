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У МЗС розповіли, чи дійсно Україна хоче призупинити безвіз з Ізраїлем

11 серпня 2023 22:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МЗС розповіли, чи дійсно Україна хоче призупинити безвіз з Ізраїлем
Речник МЗС Олег Ніколенко. Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 11 серпня, з'явилася інформація, що Україна планує призупинити безвіз з Ізраїлем. У міністерстві закордонних справ уже прокоментували це. 

На інформацію ЗМІ відреагував речник МЗС Олег Ніколенко, передає "РБК-Україна".

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Ніколенко наголосив, що наразі таких планів немає.

"Міністерство наразі не підтверджує інформацію про плани призупинити безвіз з Ізраїлем", — сказав він.

Що передувало

Джерело в дипломатичних колах "РБК-України" розповіло, що Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем.

"Уряд зараз розглядає призупинення безвізу", — сказав співрозмовник видання.

За його словами, це питання нібито розглядається, зокрема через проблеми зі ставленням ізраїльської влади до українців.

Нагадаємо, посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції та закликало країну обрати правильний бік. 

Також ми писали, Єрусалим не буде надавати нашій державі військову допомогу, адже має "тісний військовий кордон із Росією". Якщо Ізраїль передасть зброю Києву, то вона начебто може потрапити до Ірану, який використає її проти цієї країни.

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