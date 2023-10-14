В самом древнем храме Чернигова демонтировали имперскую символику РФ

Спасо-Преображенский собор в Чернигове Фото: vandrivka.com.ua

В Чернигове из Спасо-Преображенского собора убрали российскую имперскую символику. Речь идет об иконе императора РФ Николая II и его семьи.

Об этом сообщает Чернигов древний.

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Спасо-Преображенский собор входит в Национальный архитектурно-исторический заповедник "Чернигов древний". Также это государственная собственность, которую ранее использовали как храм УПЦ Московского патриархата.

"Несколько дней назад начала работу комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины по приемке-передаче государственного имущества Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний". После замечания ученых священники Спасо-Преображенского собора демонтировали упомянутую икону и вынесли ее из украинского храма", — говорится на сайте заповедника.

Что известно о Спасо-Преображенском соборе

Спасо-Преображенский собор в Чернигове является одним из самых древних храмов Киевской Руси. Строительство началось в 1033-1034 гг. по приказу черниговского князя Мстислава Владимировича.

Спасо-Преображенский собор в Чернигове Фото: wikipedia.org

Впервые упоминания о "церкови святого Спаса" появились в летописях в 1036 году, когда Мстислав внезапно умер, а строительство вероятно прекратилось. Однако храм достроил следующий князь Святослав Ярославич.

Напомним, что в "Слуге народа" обвинили Министерство культуры Украины и КГГА в попытке превращения столичного исторического памятника в бизнес-центр. Речь идет о доходном доме купца Арсения Бубнова, которому более 200 лет.