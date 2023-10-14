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У найдавнішому храмі Чернігова демонтували імперську символіку РФ

14 жовтня 2023 02:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У найдавнішому храмі Чернігова демонтували імперську символіку РФ
Спасо-Преображенський собор у Чернігові. Фото: vandrivka.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Чернігові зі Спасо-Преображенського собору прибрали російську імперську символіку. Йдеться про ікону імператора РФ Миколи II та його родини.

Про це повідомляє Чернігів стародавній.

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Зі Спасо-Преображенського собору демонтували російську імперську символіку

Спасо-Преображенський собор входить до Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній". Також є державною власністю, яку раніше використовували як храм УПЦ Московського патріархату.

"Кілька днів тому розпочала роботу комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з приймання-передачі державного майна Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній". Після зауваження науковців священники Спасо-Преображенського собору демонтували згадану ікону і винесли її з українського храму", — зазначається на сайті заповідника.

Що відомо про Спасо-Преображенський собор

Спасо-Преображенський собор у Чернігові є одним з найдавніших храмів Київської Русі. Будівництво розпочалося 1033-1034 рр. за наказом чернігівського князя Мстислава Володимировича.

Спасо-Преображенський собор у Чернігові. Фото: wikipedia.org

Уперше згадки про "церкву святого Спаса" з'явилися в літописах 1036 року, коли Мстислав раптово помер, а будівництво ймовірно припинилося. Однак храм добудував наступний князь Святослав Ярославич.

Нагадаємо, що в "Слузі народу" звинуватили Міністерство культури України та КМДА у спробі перетворення столичної історичної пам'ятки на бізнес-центр. Йдеться про прибутковий будинок купця Арсенія Бубнова, якому понад 200 років.

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