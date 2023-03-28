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В Нежине переименовали улицу в честь погибшего от рук россиян воина Мациевского

28 марта 2023 16:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Переименование улицы в честь Александра Мациевского
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Мэр Нежина Александр Кодола сообщил о переименовании улицы в городе в честь погибшего Героя Украины Александра Мациевского, которого расстреляли российские оккупанты после произнесения им слов "Слава Украине!". Решение о переименовании улицы 3-й микрорайон на улицу имени Александра Мациевского было принято во время сессии Нежинского городского совета.

Об этом Кодола написал в Facebook.

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Переименование улицы

Прежде чем принять это решение, мэр провел длительное общение с матерью погибшего Героя. За последний год в Нежине было переименовано пять улиц в честь погибших защитников. 

Однако, поскольку война продолжается и община теряет своих защитников, рабочая группа решила приостановить процесс переименования улиц до окончания войны. 

Переименование улицы в честь Мациевского стало исключением, так как ему посмертно было присвоено звание Герой Украины.

Кодола также отметил, что власти рассматривают несколько предложений по увековечиванию памяти Мациевского, в том числе установке памятника в его честь.

Что известно про Александра Мациевского

Александр Мациевский, снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области, был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он числился пропавшим без вести в районе населенного пункта Красная Гора в Донецкой области. 

Военное управление Сил территориальной обороны "Север" ВСУ подтвердило его личность после того, как видео его казни было опубликовано в Интернете. Мать Мациевского, Параска Демчук, также узнала своего сына на видео.

Напомним, после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины окончательно установила личность Героя, которого расстреляли российские оккупанты после слов "Слава Украине". Им оказался снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.

Добавим, что омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на убийство украинского военнопленного за выражение "Слава Украине". Он подчеркнул, что это нарушение Женевских конвенций.

 

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