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У Ніжині перейменували вулицю на честь загиблого від рук росіян воїна Мацієвського

28 березня 2023 16:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Перейменування вулиці на честь Олександра Мацієвського
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мер Ніжина Олександр Кодола повідомив про перейменування вулиці в місті на честь загиблого Героя України Олександра Мацієвського, якого розстріляли російські окупанти після виголошення слів "Слава Україні!". Рішення про перейменування вулиці 3-й мікрорайон на вулицю імені Олександра Мацієвського було ухвалено під час сесії Ніжинської міської ради.

Про це Кодола написав у Facebook.

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Перейменування вулиці

Перш ніж ухвалити це рішення, мер провів тривале спілкування з матір'ю загиблого Героя. За останній рік у Ніжині було перейменовано п'ять вулиць на честь загиблих захисників.

Однак, оскільки війна триває і громада втрачає своїх захисників, робоча група вирішила призупинити перейменування вулиць до закінчення війни.

Перейменування вулиці на честь Мацієвського стало винятком, оскільки посмертно було присвоєно звання Герой України.

Кодола також зазначив, що влада розглядає кілька пропозицій щодо увічнення пам'яті Мацієвського, зокрема встановлення пам'ятника на його честь.

Що відомо про Олександра Мацієвського

Олександр Мацієвський, снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області, був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти у районі населеного пункту Червона Гора на Донеччині.

Військове управління Сил територіальної оборони "Північ" ЗСУ підтвердило його особу після того, як відео його страти було опубліковано в Інтернеті. Мати Мацієвського, Параска Демчук, також впізнала свого сина на відео.

Нагадаємо, після відмови підкоритися російській жорстокості та проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.

Також ми писали, що Служба безпеки України остаточно встановила особу Героя, якого розстріляли російські окупанти після слів "Слава Україні". Ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.

Додамо, омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на вбивство українського військовополоненого за вигук "Слава Україні". Він наголосив, що це порушення Женевських конвенцій.

 

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