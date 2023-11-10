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В Пентагоне заявили об уменьшении помощи для Украины — какая причина

10 ноября 2023 07:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Пентагоне заявили об уменьшении помощи для Украины — какая причина
Заместитель представителя министерства обороны США Сабрина Сингх. Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

У Соединенных Штатах Америки уже нет средств, которые были из Инициативы содействия безопасности Украине (USAI), поэтому сейчас помощь передается только в пределах полномочий президента (PDA), из-за чего объем таких пакетов стал меньше.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга, передает прессслужба Пентагона.

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Есть ли еще дополнительные средства для Украины

"Мы использовали все финансирование USAI. Поэтому у нас остался всего $1 млрд долларов для пополнения запасов в США. У нас еще осталось небольшое количество PDA, но, как вы видели, наши пакеты становятся все меньше, потому что нам приходится дозировать нашу поддержку Украине", — подчеркнула она.

По ее словам, США и дальше будут поддерживать Украину и будут продолжать оказывать помощь, однако ее объемы станут меньше.

Поддержка Конгресса

"Поэтому мы очень просим Конгресс поддержать дополнительный запрос, который направил Президент, чтобы мы могли продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя", — сказала заместитель пресс-секретаря министерства обороны США.

Также Сингх отметила, что США израсходовали уже 96% из начальных 62,3 миллиарда долларов, которые выделялись для поддержки Украины.

Напомним, ранее Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рассмотрел законопроект HR 4175. Он касается конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

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