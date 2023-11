У Пентагоні заявили про зменшення допомоги для України — яка причина

Заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх. Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs

Сполучені Штати Америки вже не мають коштів, які були з Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), тому зараз допомога передається лише у межах повноважень президента (PDA), через це обсяг таких пакетів став меншим.

Про це повідомила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу, передає пресслужба Пентагону.

Чи є ще додаткові кошти для України

"Ми використали все фінансування USAI. Тож у нас залишилося лише $1 млрд доларів для поповнення запасів у США. У нас ще залишилася невелика кількість PDA, але, як ви бачили, наші пакети стають дедалі меншими, бо нам доводиться дозувати нашу підтримку Україні", — наголосила вона.

За її словами, США і далі підтримуватимуть Україну та будуть продовжувати надавати допомогу, проте її обсяги стануть меншими.

Підтримка Конгресу

"Тому ми дуже просимо Конгрес підтримати додатковий запит, який надіслав Президент, щоб ми могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою", — сказала заступниця речника міністерства оборони США.

Також Сінгх зауважила, що США витратили вже 96% з початкових 62,3 мільярдів доларів, які виділялися для підтримки України.

Нагадаємо, раніше Комітет з закордонних справ Палати представників США розглянув законопроєкт H.R. 4175. Він стосується конфіскації заморожених російських активів на користь України.