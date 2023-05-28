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У ПФУ могут появиться новые функции

28 мая 2023 21:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пенсионный фонд Украины может получить новые функции
Сотрудница Пенсионного фонда Украины. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине ВРУ представила новый законопроект, согласно которому Пенсионный фонд Украины может получить полномочия по начислению социальных выплат беременным женщинам и детям. Основная причина внесения этих изменений — невозможность социальных служб осуществлять начисления в некоторых районах, в частности на временно оккупированных территориях и в районах, где проходят боевые действия. 

Об этом говорится на сайте парламента.

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Отмечается, что из-за децентрализации начислений и выплат документы из одного района не могут быть переданы в другой район для администрирования.

Выбор в пользу ПФУ обусловлен тем, что его структурные подразделения позволяют обеспечить право граждан на социальные выплаты, вне зависимости от их фактического местонахождения.

В случае принятия нового законопроекта, сотрудники ПФУ получат право назначать различные виды помощи: пособия по беременности и родам, при рождении ребенка, помощь при усыновлении, пособия одиноким матерям и на детей, над которыми установлена опека, а также социальные выплаты на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя и многие другие виды помощи.

Напомним, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о деталях выплаты пенсий в мае 2023 года. Уже направили на финансирование пенсионных выплат около 55 миллиардов гривен. Как отмечают в ПФУ, в стране идет перечисление денежных средств гражданам пенсионного возраста.

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