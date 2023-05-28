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У ПФУ можуть з'явитися нові функції

28 травня 2023 21:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пенсійний фонд України може отримати нові функції
Співробітниця Пенсійного фонду України. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні ВРУ представила новий законопроєкт, згідно з яким Пенсійний фонд України може отримати повноваження щодо нарахування соціальних виплат вагітним жінкам та дітям. Основна причина внесення цих змін — неможливість соціальних служб здійснювати нарахування у деяких районах, зокрема на тимчасово окупованих територіях та в районах, де відбуваються бойові дії.

Про це йдеться на сайті парламенту.

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ПФУ може отримати нові функції

Зазначається, що через децентралізацію нарахувань та виплат документи з одного району не можуть бути передані до іншого району для адміністрування.

Вибір на користь ПФУ обумовлений тим, що його структурні підрозділи дозволяють забезпечити право громадян на соціальні виплати незалежно від їх фактичного місцеперебування.

У разі прийняття нового законопроєкту, співробітники ПФУ отримають право призначати різні види допомоги: допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, допомогу при усиновленні, допомогу одиноким матерям та на дітей, над якими встановлено опіку, а також соціальні виплати на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя та багато інших видів допомоги.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деталі виплати пенсій у травні 2023 року. Вже надіслали на фінансування пенсійних виплат близько 55 мільярдів гривень. Як зазначають у ПФУ, у країні йде перерахування коштів громадянам пенсійного віку.

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