В Полтавской области произошло ощутимое землетрясение

Землетрясение повредило асфальт на дороге. Иллюстративное фото: google.com

В Полтавской области зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Его могли ощутить те, кто находился в состоянии покоя и внутри здания на верхних этажах.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений.

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"Эпицентр землетрясения находится в Решитиловском районе, Полтавской области, к западу от г. Полтава, на глубине 7 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее также наблюдались подобные землетрясения на территории Полтавщины, в том числе последние два случая: 14 января 2023 года с магнитудой 2,7 и 03 октября 2022 года с магнитудой 3,4.

Напомним, что природа продолжает показывать свой характер. Вчера, 21 мая, в США у побережья северной Калифорнии произошло мощное землетрясение. У него была магнитуда 5,5 балла.

Также мы писали, что недавно у островов Шикотан и Кунашир в Южных Курилах России было зафиксировано землетрясение. В 20:30 по местному времени было зафиксировано событие силой 5 баллов.

Добавим, что мир продолжает страдать от многочисленных выходок природы. Так, на острове Крит в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера.