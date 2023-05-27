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На Полтавщині стався відчутний землетрус

27 травня 2023 01:08
оновлено: 01:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На Полтавщині стався відчутний землетрус
Землетрус пошкодив асфальт на дорозі. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Полтавській області зафіксували землетрус із магнітудою 3,5 бала за шкалою Ріхтера. Його могли відчути ті, хто перебував у стані спокою і всередині будівлі на верхніх поверхах.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.

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"Епіцентр землетрусу знаходиться в Решитіловському районі, Полтавської області, на захід від м. Полтава, на глибині 7 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що раніше також спостерігалися подібні за силою землетруси на території Полтавщини, зокрема останні два випадки: 14 січня 2023 року з магнітудою 2,7 та 03 жовтня 2022 року з магнітудою 3,4.

Нагадаємо, що природа продовжує демонструвати свій характер. Вчора, 21 травня, у США біля узбережжя північної Каліфорнії стався потужний землетрус. Він мав магнітуду 5,5 бала.

Також ми писали, що нещодавно біля островів Шикотан і Кунашир у Південних Курилах Росії було зафіксовано землетрус. О 20:30 за місцевим часом, було зафіксовано подію силою 5 балів.

Додамо, що світ продовжує страждати від численних вибриків природи. Так, на острові Крит в Егейському морі стався землетрус магнітудою 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

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