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В Полтавской области заказали дорогостоящий ремонт учебного заведения в сомнительной фирме

25 октября 2023 18:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Полтавской области заказали дорогостоящий ремонт учебного заведения в сомнительной фирме
Региональный центр профессионально-технического образования в городе Зеньков Полтавской области. Фото: Полтавская ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Полтавская облгосадминистрация заказала ремонт одного из корпусов Регионального центра профессионально-технического образования в Зенькове. Потратить на него планируют 103 млн грн. Ремонтом будет заниматься фирма, подозреваемая в подделке актов выполненных работ и краже 469 тыс. грн при выполнении другой работы.

Об этом стало известно на сайте Prozorro, передает "Следствие.Инфо".

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Ремонт в сомнительной компании

В мае этого года Полтавская облгосадминистрация сообщала о планах по ремонту лабораторно-практического корпуса учебного заведения. В сентябре на Prozorro появился тендер на ремонт за 103 млн грн.

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Тендер о ремонте. Фото: Prozorro.

За этот тендер соревновалась только одна компания — ЧП "ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ". Она предложила за свои услуги 102,1 млн грн. В конце сентября с ней заключили договор. Работы должны завершиться до 30 апреля 2024 года.

Компания должна была подать документы, среди которых была выписка из Министерства внутренних дел. В выписке говорится, что действующему директору ЧП "ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ" Юлии Борщ объявили подозрение в совершении коррупционного преступления.

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Выписка из МВД. Фото: скриншот

Правоохранители заявили, что Борщ в конце 2021 года во время ремонта систем уличного освещения в Одессе в документах отметила, что ее компания выполнила работы на 469 тыс. грн. Однако тогда никто ничего не ремонтировал. Сейчас продолжается судебный процесс.

Журналисты позвонили в Департамент строительства, градостроительства и архитектуры жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Полтавской областной государственной администрации, которое организовало этот тендер. Там заявили, что при заключении договора знали о подозрении директора "ПОЛТАВЫ-ПАРИТЕТ". Однако пока вины не доказали, поэтому с ней можно заключать договор.

"По условиям договора, подрядчик получит деньги только после полной проверки выполненных работ. Этим у нас занимаются выезжающие на объект специалисты и осуществляют проверку актов выполненных работ. Также за процессом строительства присматривает технадзор", — говорит Юлия Гречковская из департамента.

Напомним, в Одессе планируют построить новый детский сад почти за 144 миллиона гривен. Предварительно говорится, что дошкольное учреждение должно появиться в Хаджибейском районе по улице Пестеля.

Также мы писали, что Киевский городской совет хочет закупить 20 новых принтеров. На это он планирует потратить 540 тыс. грн.

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