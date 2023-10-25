У Полтавській області замовили дорогий ремонт навчального закладу в сумнівній фірмі

Регіональний центр професійно-технічної освіти в місті Зіньків Полтавської області. Фото: Полтавська ОВА

Полтавська облдержадміністрація замовила ремонт одного з корпусів Регіонального центру професійно-технічної освіти в місті Зіньків. Витратити на нього планують 103 млн грн. Ремонтом займатиметься фірма, яку підозрюють у підробці актів виконаних робіт та крадіжці 469 тис. грн під час виконання іншої роботи.

Про це стало відомо на сайті Prozorro, передає "Слідство.Інфо".

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Ремонт у сумнівній компанії

У травні цього року Полтавська облдержадміністрація повідомляла про плани відремонтувати лабораторно-практичний корпус навчального закладу. У вересні на Prozorro з’явився тендер на ремонт за 103 млн грн.

Тендер про ремонт. Фото: Prozorro.

За цей тендер змагалася лише одна компанія — ПП "ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ". Вона запропонувала за свої послуги 102,1 млн грн. Наприкінці вересня з нею уклали договір. Роботи повинні завершитися до 30 квітня 2024 року.

Компанія повинна була подати документи, серед яких був витяг з Міністерства внутрішніх справ. У витягу йдеться, що чинній директорці ПП "ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ" Юлії Борщ оголосили підозру в скоєнні корупційного злочину.

Витяг з МВС. Фото: скриншот

Правоохоронці заявили, що Борщ наприкінці 2021 року під час ремонту систем вуличного освітлення в Одесі у документах зазначила, що її компанія виконала роботи на 469 тис. грн. Однак тоді ніхто нічого не ремонтував. Наразі триває судовий процес.

Журналісти зателефонували в Департамент будівництва, містобудування й архітектури житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації, яке організувало цей тендер. Там заявили, що під час укладання договору знали про підозру директорки "ПОЛТАВИ-ПАРИТЕТ". Однак поки вини не довели, тому з нею можна укладати договір.

"За умовами договору, підрядник отримає гроші лише після повної перевірки виконаних робіт. Цим у нас займаються фахівці, що виїжджають на об’єкт і здійснюють перевірку актів виконаних робіт. Також за процесом будівництва наглядає технагляд", — каже Юлія Гречківська з департаменту.

Нагадаємо, в Одесі планують побудувати новий дитячий садок за майже 144 мільйони гривень. Попередньо йдеться, що дошкільний заклад має з'явитися у Хаджибейському районі на вулиці Пестеля.

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