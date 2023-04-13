В Ровенской области целая семья отравилась угарным газом: детали

Скорая медицинская помощь. Фото: "Прочерк"

В Сарненском районе Ровенской области молодая семья отравилась угарным газом. Всех троих — папу, маму и младенца — госпитализировали в районную больницу.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины на своем Telegram-канале.

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Отравления в Ровенской области

В селе Ракитное Сарненского района Ровенской области угарным газом отравилась целая семья.

Пострадали мужчина 1999 года, женщина 2001 года рождения и ребенок 2022 года рождения.

Всех троих с диагнозом "отравление угарным газом от печного отопления" госпитализировали в Ракитновскую центральную районную больницу.

Предупреждение от ГСЧС

В Госслужбе чрезвычайных ситуаций подчеркнули, что весна этого года достаточно прохладная, поэтому вопрос безопасности во время печного и газового отопления до сих пор актуален.

А угарный газ очень коварный, потому что бесцветный и не имеет запаха.

"Основными причинами отравления угарным газом является отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, несоблюдение правил безопасного использования газа в быту и правил безопасности систем газоснабжения", — говорится в комментарии ГСЧС.

Напомним, в марте в Одесской области ребенок и подросток отравились угарным газом.