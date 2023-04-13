У Рівненській області ціла сім'я отруїлася чадним газом: деталі

Швидка медична допомога. Фото: "Прочерк"

У Сарненському районі Рівненської області молода сім’я отруїлася чадним газом. Усіх трьох — тата, маму і немовля — госпіталізували до районної лікарні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України на своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Отруєння на Рівненщині

У селі Рокитне Сарненського району Рівненської області чадним газом отруїлася ціла сім’я.

Постраждали чоловік 1999 року народження, жінка 2001 року народження та дитина 2022 року народження.

Усіх трьох з діагнозом "отруєння чадним газом від пічного опалення" госпіталізували до Рокитнівської центральної районної лікарні.

Попередження від ДСНС

У Держслужбі надзвичайних ситуацій наголосили, що весна цього року досить прохолодна, тому питання безпеки під час пічного та газового опалення досі є актуальним.

А чадний газ є дуже підступним, бо безбарвний і не має запаху.

"Основними причинами отруєння чадним газом є відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах, недотримання правил безпечного використання газу в побуті та правил безпеки систем газопостачання", — йдеться у коментарі ДСНС.

Нагадаємо, у березні на Одещині дитина та підліток отруїлись чадним газом.