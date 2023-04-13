Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Рівненській області ціла сім'я отруїлася чадним газом: деталі arrow

У Рівненській області ціла сім'я отруїлася чадним газом: деталі

13 квітня 2023 13:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Рівненській області ціла сім'я отруїлася чадним газом: деталі
Швидка медична допомога. Фото: "Прочерк"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Сарненському районі Рівненської області молода сім’я отруїлася чадним газом. Усіх трьох — тата, маму і немовля — госпіталізували до районної лікарні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України на своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Отруєння на Рівненщині

У селі Рокитне Сарненського району Рівненської області чадним газом отруїлася ціла сім’я.
Постраждали чоловік 1999 року народження, жінка 2001 року народження та дитина 2022 року народження.

Усіх трьох з діагнозом "отруєння чадним газом від пічного опалення" госпіталізували до Рокитнівської центральної районної лікарні.

Попередження від ДСНС

У Держслужбі надзвичайних ситуацій наголосили, що весна цього року досить прохолодна, тому питання безпеки під час пічного та газового опалення досі є актуальним.

А чадний газ є дуже підступним, бо безбарвний і не має запаху.

"Основними причинами отруєння чадним газом є відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах, недотримання правил безпечного використання газу в побуті та правил безпеки систем газопостачання", — йдеться у коментарі ДСНС.

Нагадаємо, у березні на Одещині дитина та підліток отруїлись чадним газом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB