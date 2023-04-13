У Рівненській області ціла сім'я отруїлася чадним газом: деталі
У Сарненському районі Рівненської області молода сім’я отруїлася чадним газом. Усіх трьох — тата, маму і немовля — госпіталізували до районної лікарні.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України на своєму Telegram-каналі.
Отруєння на Рівненщині
У селі Рокитне Сарненського району Рівненської області чадним газом отруїлася ціла сім’я.
Постраждали чоловік 1999 року народження, жінка 2001 року народження та дитина 2022 року народження.
Усіх трьох з діагнозом "отруєння чадним газом від пічного опалення" госпіталізували до Рокитнівської центральної районної лікарні.
Попередження від ДСНС
У Держслужбі надзвичайних ситуацій наголосили, що весна цього року досить прохолодна, тому питання безпеки під час пічного та газового опалення досі є актуальним.
А чадний газ є дуже підступним, бо безбарвний і не має запаху.
"Основними причинами отруєння чадним газом є відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах, недотримання правил безпечного використання газу в побуті та правил безпеки систем газопостачання", — йдеться у коментарі ДСНС.
Нагадаємо, у березні на Одещині дитина та підліток отруїлись чадним газом.