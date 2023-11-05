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В Ровно подпольный ночной клуб устроил громкую вечеринку во время комендантского часа

5 ноября 2023 21:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Ровно подпольный ночной клуб устроил громкую вечеринку во время комендантского часа
Вечеринка в ночном клубе. Фото иллюстративное. Фото: holiday.by
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Полицейские города Ровно разоблачили деятельность подпольного ночного клуба, который работал в комендантский час. Работа клуба с внешней стороны не была заметна.

Об этом сообщает местная полиция.

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"Отрабатывая полученную оперативную информацию о функционировании заведения в запрещенное время, сотрудники Ровенского районного управления полиции прекратили подпольную вечеринку около полуночи 5 ноября", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что с внешней стороны здание клуба не выдавало признаков активности, но внутри сотрудники обнаружили свыше десяти посетителей и работников заведения. В результате требований полиции, управляющие заведением были вынуждены прекратить его деятельность.

Сейчас ведется процесс определения юридических последствий за нарушения, и полиция планирует провести беседу с владельцем заведения, который отсутствовал во время инцидента.

скриншот
Сообщение полиции. Фото: скриншот

Напомним, что студенты-первокурсники устроили шумную вечеринку во время комендантского часа в Шевченковском районе Киева в ночь на 28 октября. Полиция прибыла на место инцидента и доставила в участок 97 участников вечеринки.

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