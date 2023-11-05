У Рівному підпільний нічний клуб влаштував гучну вечірку під час комендантської години

Вечірка у нічному клубі. Фото ілюстративне. Фото: holiday.by

Поліцейські міста Рівного викрили діяльність підпільного нічного клубу, який працював у комендантську годину. Робота клубу із зовнішнього боку була помітна.

Про це повідомляє місцева поліція.

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"Відпрацьовуючи отриману оперативну інформацію про функціонування закладу у заборонений час, співробітники Рівненського районного управління поліції припинили підпільну вечірку близько півночі 5 листопада", — йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що із зовнішнього боку будівля клубу не видавала ознак активності, але всередині співробітники виявили понад десять відвідувачів та працівників закладу. Внаслідок вимог поліції, адміністратори клубу були змушені припинити його діяльність.

Наразі ведеться процес визначення юридичних наслідків за порушення, і поліція планує провести бесіду з власником закладу, який був відсутній під час інциденту.

Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, що студенти-першокурсники влаштували галасливу вечірку під час комендантської години у Шевченківському районі Києва у ніч проти 28 жовтня. Поліція прибула на місце інциденту та доставила до ділянки 97 учасників вечірки.