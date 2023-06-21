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В работе Vodafone произошел масштабный сбой

21 июня 2023 21:45
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
В работе Vodafone произошел масштабный сбой
Мобильный оператор Vodafone. Фото: google
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Вечером 21 июня в Украине произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора Vodafone. Пользователи жалуются, что у них внезапно исчезла сеть.

Об этом пишет Новини.LIVE.

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Судя по комментариям, связь исчезла как минимум в Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

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Фото: скриншот

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На официальном сайте Vodafone сообщений о сбоях в работе нет.

Напомним, мы рассказывали, что делать в случае отсутствия мобильной связи.

Также мы писали, что один из мобильных операторов дал советы, как помочь работе базовых станций.

 

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