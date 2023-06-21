У роботі Vodafone стався масштабний збій

Мобільний оператор Vodafone. Фото: google

Ввечері 21 червня в Україні стався масштабний збій у роботі мобільного оператора Vodafone. Користувачі скаржаться на те, що у них раптово зникла мережа.

Про це пише Новини.LIVE.

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Судячи з коментарів, зв'язок зник щонайменше у Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Фото: скриншот

На офіційному сайті Vodafone повідомлень про збої у роботі немає.

Нагадаємо, ми розповідали, що робити у разі відсутності мобільного зв'язку.

Також ми писали, що один із мобільних операторів дав поради, як допомогти роботі базових станцій.