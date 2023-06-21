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У роботі Vodafone стався масштабний збій

21 червня 2023 21:45
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Юлія Леськова
Випусковий редактор
У роботі Vodafone стався масштабний збій
Мобільний оператор Vodafone. Фото: google
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Ввечері 21 червня в Україні стався масштабний збій у роботі мобільного оператора Vodafone. Користувачі скаржаться на те, що у них раптово зникла мережа.

Про це пише Новини.LIVE.

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Судячи з коментарів, зв'язок зник щонайменше у Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

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Фото: скриншот

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На офіційному сайті Vodafone повідомлень про збої у роботі немає.

Нагадаємо, ми розповідали, що робити у разі відсутності мобільного зв'язку.

Також ми писали, що один із мобільних операторів дав поради, як допомогти роботі базових станцій.

 

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