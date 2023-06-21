У роботі Vodafone стався масштабний збій
21 червня 2023 21:45
Мобільний оператор Vodafone. Фото: google
Ввечері 21 червня в Україні стався масштабний збій у роботі мобільного оператора Vodafone. Користувачі скаржаться на те, що у них раптово зникла мережа.
Про це пише Новини.LIVE.
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Судячи з коментарів, зв'язок зник щонайменше у Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.
На офіційному сайті Vodafone повідомлень про збої у роботі немає.
Нагадаємо, ми розповідали, що робити у разі відсутності мобільного зв'язку.
Також ми писали, що один із мобільних операторів дав поради, як допомогти роботі базових станцій.