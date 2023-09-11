В России заочно арестовали мэра Днепра Филатова: как он отреагировал
Сегодня, 11 сентября, Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра Днепра Бориса Филатова. По информации росСМИ, на него заведено дело о подстрекательстве к геноциду. Мэр Днепра уже отреагировал на заочный арест.
Об этом Борис Филатов написал на своей странице в Facebook.
Реакция Филатова
"Сегодня меня заочно арестовал Басманный суд в Москве. После того как их министр иностранных дел лично цитировал меня на Совбезе ООН", — рассказал мэр Днепра.
Он отметил, что считает этот "арест" самым высоким признанием своих заслуг перед Украиной.
По его словам, "суд на болотах" арестовал простого мэра одного из украинских областных центров, а не высшего государственного чиновника, руководителя ВГА или парламентария.
Филатов подчеркнул, что у него остается несколько открытых вопросов руководителей украинских силовых ведомств:
- Почему сегодня, среди ужасной войны, когда нужна максимальная консолидация сил, единство и системная работа на совместный результат, в Днепре продолжаются преследования муниципальных чиновников — подчиненных "военного преступника" Филатова?
- Почему ни один из руководителей городских КП критической инфраструктуры не может выехать на место "прилета" российской ракеты, потому что ДСР сажает их под домашний арест?
- Почему во всех структурных подразделениях мэрии продолжаются бессодержательные и бесконечные обыски?
- Почему спецслужбы подозревают моих подчиненных в оформлении фиктивных командировок и фальшивых пересечениях границы?
"Мне не дают ответа. Так, может тогда проще нас всех запаковать и со всем гамузом отправить в Москву? Может, кому-то от этого станет легче? Потому что это, была, не работа на врага — изображать борьбу с коррупцией и защиту интересов государства, но при этом фактически раскачивать его изнутри?" — добавил Филатов.
Напомним, мэр Днепра Борис Филатов отказался от премий и надбавок, начисленных ему после 24 февраля 2022 года. Свою заработную плату он отдал на нужды ВСУ и призвал депутатов сделать то же самое.