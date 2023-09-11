В России заочно арестовали мэра Днепра Филатова: как он отреагировал

Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: Facebook

Сегодня, 11 сентября, Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра Днепра Бориса Филатова. По информации росСМИ, на него заведено дело о подстрекательстве к геноциду. Мэр Днепра уже отреагировал на заочный арест.

Об этом Борис Филатов написал на своей странице в Facebook.

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Реакция Филатова

"Сегодня меня заочно арестовал Басманный суд в Москве. После того как их министр иностранных дел лично цитировал меня на Совбезе ООН", — рассказал мэр Днепра.

Он отметил, что считает этот "арест" самым высоким признанием своих заслуг перед Украиной.

По его словам, "суд на болотах" арестовал простого мэра одного из украинских областных центров, а не высшего государственного чиновника, руководителя ВГА или парламентария.

Филатов подчеркнул, что у него остается несколько открытых вопросов руководителей украинских силовых ведомств:

Почему сегодня, среди ужасной войны, когда нужна максимальная консолидация сил, единство и системная работа на совместный результат, в Днепре продолжаются преследования муниципальных чиновников — подчиненных "военного преступника" Филатова?

Почему ни один из руководителей городских КП критической инфраструктуры не может выехать на место "прилета" российской ракеты, потому что ДСР сажает их под домашний арест?

Почему во всех структурных подразделениях мэрии продолжаются бессодержательные и бесконечные обыски?

Почему спецслужбы подозревают моих подчиненных в оформлении фиктивных командировок и фальшивых пересечениях границы?

"Мне не дают ответа. Так, может тогда проще нас всех запаковать и со всем гамузом отправить в Москву? Может, кому-то от этого станет легче? Потому что это, была, не работа на врага — изображать борьбу с коррупцией и защиту интересов государства, но при этом фактически раскачивать его изнутри?" — добавил Филатов.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Заочный арест Филатова в России. Фото: скриншот

Пост Филатова. Фото: скриншот

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов отказался от премий и надбавок, начисленных ему после 24 февраля 2022 года. Свою заработную плату он отдал на нужды ВСУ и призвал депутатов сделать то же самое.