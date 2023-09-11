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В России заочно арестовали мэра Днепра Филатова: как он отреагировал

11 сентября 2023 18:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России заочно арестовали мэра Днепра Филатова: как он отреагировал
Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 11 сентября, Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра Днепра Бориса Филатова. По информации росСМИ, на него заведено дело о подстрекательстве к геноциду. Мэр Днепра уже отреагировал на заочный арест.

Об этом Борис Филатов написал на своей странице в Facebook.

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Реакция Филатова

"Сегодня меня заочно арестовал Басманный суд в Москве. После того как их министр иностранных дел лично цитировал меня на Совбезе ООН", — рассказал мэр Днепра.

Он отметил, что считает этот "арест" самым высоким признанием своих заслуг перед Украиной.

По его словам, "суд на болотах" арестовал простого мэра одного из украинских областных центров, а не высшего государственного чиновника, руководителя ВГА или парламентария.

Филатов подчеркнул, что у него остается несколько открытых вопросов руководителей украинских силовых ведомств:

  • Почему сегодня, среди ужасной войны, когда нужна максимальная консолидация сил, единство и системная работа на совместный результат, в Днепре продолжаются преследования муниципальных чиновников — подчиненных "военного преступника" Филатова?
  • Почему ни один из руководителей городских КП критической инфраструктуры не может выехать на место "прилета" российской ракеты, потому что ДСР сажает их под домашний арест?
  • Почему во всех структурных подразделениях мэрии продолжаются бессодержательные и бесконечные обыски?
  • Почему спецслужбы подозревают моих подчиненных в оформлении фиктивных командировок и фальшивых пересечениях границы?

"Мне не дают ответа. Так, может тогда проще нас всех запаковать и со всем гамузом отправить в Москву? Может, кому-то от этого станет легче? Потому что это, была, не работа на врага — изображать борьбу с коррупцией и защиту интересов государства, но при этом фактически раскачивать его изнутри?" — добавил Филатов.

Сообщение росСМИ о заочном аресте Бориса Филатова
Пост росСМИ. Фото: скриншот
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Заочный арест Филатова в России. Фото: скриншот
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Пост Филатова. Фото: скриншот

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов отказался от премий и надбавок, начисленных ему после 24 февраля 2022 года. Свою заработную плату он отдал на нужды ВСУ и призвал депутатов сделать то же самое.

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