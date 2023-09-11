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У Росії заочно арештували мера Дніпра Філатова: як він відреагував

11 вересня 2023 18:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії заочно арештували мера Дніпра Філатова: як він відреагував
Мер Дніпра Борис Філатов. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 11 вересня, Басманний суд Москви заочно заарештував міського голову Дніпра Бориса Філатова. За інформацією росЗМІ, на нього заведено справу про підбурювання до геноциду. Мер Дніпра вже відреагував на заочний арешт.

Про це Борис Філатов написав на своїй сторінці у Facebook.

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Реакція Філатова

"Сьогодні мене заочно заарештував Басманний суд у Москві. Після того як їхній міністр закордонних справ особисто цитував мене на Радбезі ООН", — розповів мер Дніпра.

Він наголосив, що вважає цей "арешт" найвищим визнанням своїх заслуг перед Україною. 

За його словами, "суд на болотах" арештував простого міського голову одного з українських обласних центрів, а не вищого державного чиновника, керівника ВЦА чи парламентаря. 

Філатов наголосив, що в нього залишається декілька відкритих питань керівників українських силових відомств:

  • Чому сьогодні, посеред жахливої війни, коли потрібні максимальна консолідація сил, єдність і системна робота на спільний результат, у Дніпрі тривають переслідування муніципальних чиновників — підлеглих "воєнного злочинця" Філатова?
  • Чому жоден з керівників міських КП критичної інфраструктури не може виїхати на місце "прильоту" російської ракети, бо ДСР саджає їх під домашній арешт?
  • Чому в усіх структурних підрозділах мерії тривають беззмістовні та безкінечні обшуки?
  • Чому спецслужби підозрюють моїх підлеглих в оформленні фіктивних відряджень і фальшивих перетинах кордону?

"Мені не дають відповіді. То, може тоді простіше нас всіх запакувати і з усім гамузом відправити до Москви? Може, комусь від цього полегшає? Бо чи це, була, не робота на ворога — зображувати боротьбу з корупцією і захист інтересів держави, але при цьому фактично розгойдувати її зсередини?" — додав Філатов.

Допис росЗМІ про заочний арешт Бориса Філатова
Допис росЗМІ. Фото: скриншот
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Заочний арешт Філатова у Росії. Фото: скриншот
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Допис Філатова. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов відмовився від премій та надбавок, які нарахували йому після 24 лютого 2022 року. Свою заробітну плату він віддав на потреби ЗСУ і закликав депутатів зробити те саме. 

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