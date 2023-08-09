В СБУ рассказали, как освобождение митрополита Павла из-под стражи повлияет на ход дела

Митрополит Павел (Лебедь) известный, как "Паша Мерседес". Фото: УП

На днях за митрополита УПЦ МП Павла (Лебидя) внесли залог в размере 33,3 млн грн. Однако в СБУ заявили, что это никак не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Службы безопасности в Facebook.

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С начала полномасштабной агрессии РФ против Украины по материалам СБУ расследуется 65 уголовных производств в отношении священнослужителей, в том числе и архиереев УПЦ (МП). Суд уже вынес 15 обвинительных приговоров.

Так, митропол Павел (Лебедь) в народе известный, как "Паша Мерседес", получил новое сообщение о подозрении от СБУ еще 13 июля. После чего предварительную меру пресечения — круглосуточный домашний арест заменили более жесткой.

Чтобы митрополит не сидел в СИЗО, прихожане провели массовый сбор. Лебедя выпустили под залог в размере 33,3 млн. грн. Однако на многочисленные запросы журналистов СБУ ответила, что такое временное увольнение не влияет на рассмотрение дела в суде.

"Отмечаем, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности. Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативное содержание под стражу", — объяснили в ведомстве.

Суд наложил на митрополита УПЦ (МП) Павла ряд обязанностей:

носить электронное средство контроля;

не оставлять с. Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья);

по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи в данном уголовном производстве;

воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

Расследование в уголовном деле в отношении Павла (Лебедя) завершили.

"Его адвокаты знакомятся с материалами дела. После этого обвинительный акт будет направлен в суд", — отметили в СБУ.

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, СБУ разоблачила нардепа, продававшего землю Национальной академии аграрных наук.

Также СБУ разоблачила попытки РФ проникнуть в систему планирования операций ВСУ.

К тому же в Одессе задержали тиктокера, сдавшего позиции ВСУ.