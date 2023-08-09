У СБУ розповіли, як звільнення митрополита Павла з-під варти вплине на хід справи

Митрополит Павло (Лебідь). Фото: УП

Днями за митрополита УПЦ МП Павла (Лебідя) внесли заставу у розмірі 33,3 млн грн. Однак у СБУ заявили, що це аж ніяк не вплине на справедливий розгляд справи митрополита Павла в суді.

Відповідне повідомлення опублікували на сторінці Служби безпеки у Facebook.

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Від початку повномасштабної агресії РФ проти України за матеріалами СБУ розслідується 65 кримінальних провадження стосовно священнослужителів, зокрема і щодо архієреїв УПЦ (МП). Наразі суд вже виніс 15 обвинувальних вироків.

Так, митропол Павло (Лебідь) отримав нове повідомлення про підозру від СБУ ще 13 липня. Після чого попередній запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт замінили на жорсткіший.

Щоб митрополит не сидів у СІЗО, парафіяни провели масовий збір. Лебідя випустили під заставу у розмірі 33,3 млн грн. Однак на численні запити журналістів, СБУ відповіла, що таке тимчасове звільнення не впливає на розгляд справи у суді.

"Наголошуємо, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою", — пояснили у відомстві.

Наразі суд наклав на митрополита УПЦ (МП) Павла низку обов’язків:

носити електронний засіб контролю;

не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

Наразі розслідування у кримінальному провадженні стосовно Павла (Лебідя) завершили.

"Його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду", — зазначили у СБУ.

Скриншот повідомлення СБУ

Нагадаємо, СБУ викрила нардепа, який продавав землю Національної академії аграрних наук.

Також СБУ викрила спроби РФ проникнути в систему планування операцій ЗСУ.

До того ж в Одесі затримали тіктокера, який здавав позиції ЗСУ.