Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow В Севастополе возле памятника Леси Украинки высадили желто-синие цветы arrow

В Севастополе возле памятника Леси Украинки высадили желто-синие цветы

9 апреля 2023 14:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Памятник Леси Украинки в Севастополе. Фото: Радио Свобода
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во временно оккупированном Севастополе возле памятника известной украинской писательнице Лесе Украинке были высажены фиалки желтого и синего цветов, 

Об єтом пишет Радио Свобода со ссылкой на "Крым.Реалии".

Читайте также:

Желто-синие цветы возле памятника

Фиалки были посажены в стационарных бетонных вазонах, расположенных с обеих сторон памятника. Эти цветы также известны под народным названием "братки" и традиционно используются для украшения газонов на улицах весной.

Согласно мнению местных жителей, озеленители специально выбрали такое цветовое сочетание, чтобы выразить свое отношение к Украине и самой писательнице, в то время как российские власти "просмотрели" данное событие.

Памятник в Севастополе

Напомним, что городской совет Полтавы одобрил демонтаж памятников российскому поэту Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зигину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB