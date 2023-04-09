В Севастополе возле памятника Леси Украинки высадили желто-синие цветы
Во временно оккупированном Севастополе возле памятника известной украинской писательнице Лесе Украинке были высажены фиалки желтого и синего цветов,
Об єтом пишет Радио Свобода со ссылкой на "Крым.Реалии".
Желто-синие цветы возле памятника
Фиалки были посажены в стационарных бетонных вазонах, расположенных с обеих сторон памятника. Эти цветы также известны под народным названием "братки" и традиционно используются для украшения газонов на улицах весной.
Согласно мнению местных жителей, озеленители специально выбрали такое цветовое сочетание, чтобы выразить свое отношение к Украине и самой писательнице, в то время как российские власти "просмотрели" данное событие.
Напомним, что городской совет Полтавы одобрил демонтаж памятников российскому поэту Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зигину.