В Севастополе возле памятника Леси Украинки высадили желто-синие цветы

Памятник Леси Украинки в Севастополе. Фото: Радио Свобода

Во временно оккупированном Севастополе возле памятника известной украинской писательнице Лесе Украинке были высажены фиалки желтого и синего цветов,

Об єтом пишет Радио Свобода со ссылкой на "Крым.Реалии".

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Желто-синие цветы возле памятника

Фиалки были посажены в стационарных бетонных вазонах, расположенных с обеих сторон памятника. Эти цветы также известны под народным названием "братки" и традиционно используются для украшения газонов на улицах весной.

Согласно мнению местных жителей, озеленители специально выбрали такое цветовое сочетание, чтобы выразить свое отношение к Украине и самой писательнице, в то время как российские власти "просмотрели" данное событие.

Напомним, что городской совет Полтавы одобрил демонтаж памятников российскому поэту Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зигину.