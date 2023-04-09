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У Севастополі біля пам'ятника Лесі Українки висадили жовто-сині квіти

9 квітня 2023 14:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пам'ятник Лесі Українки у Севастополі. Фото: Радіо Свобода
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У тимчасово окупованому Севастополі біля пам'ятника відомої української письменниці Лесі Українці було висаджено фіалки жовтого та синього кольорів,

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на "Крим.Реалії".

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Жовто-сині квіти біля пам'ятника

Фіалки були посаджені в стаціонарних бетонних вазонах, що розташовані з обох боків пам'ятника. Ці квіти також відомі під народною назвою "братки" і традиційно використовуються для прикраси газонів на вулицях навесні.

На думку місцевих жителів, озеленювачі спеціально обрали таке поєднання кольорів, щоб висловити своє ставлення до України і самої письменниці, тоді як російська влада "переглянула" цю подію.

Пам'ятник у Севастополі

Нагадаємо, що міська рада Полтави схвалила демонтаж пам'ятників російському поетові Олександру Пушкіну та радянським генералам Миколі Ватутіну та Олексію Зігіну.

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