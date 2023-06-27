В Севастополе нашли уникальный античный мавзолей

Античный мавзолей в Херсонесе. Фото: росСМИ

В Севастополе был найден уникальный античный мавзолей во время раскопок. Эту находку в Херсонесе считают сенсацией.

Об этом сообщает Interfax со ссылкой на пресс-службу правительства Петербурга.

Читайте также:

Раскопки в Крыму

"Сооружение расположено на западной стороне древней улицы, идущей по территории городского некрополя от ворот Херсонеса. Необычность находки в том, что древняя постройка сочетает в себе и общественное сооружение, и мавзолей. Верхнюю часть можно отнести к разряду ритуальной беседки, которую обычно устраивают в местах особого общественного или культового значения на важных улицах города или некрополя. Нижняя — это погребальный комплекс, в котором, вероятно, похоронены члены знатной фамилии древнего города", — говорится в сообщении.

Археологи отмечают, что такое сочетание делает обнаруженный комплекс уникальным не только для Херсонеса и Боспора, но и для всего античного мира.

В пресс-службе рассказали, что общая площадь исследований на территории Херсонеса — 83 тыс. 207 кв. метров. Исторический культурный слой глубиной более 9 метров охватывает наслоение от эллинистической эпохи до новейшего времени.

Напомним, в Норвегии ученые обнаружили уникальные артефакты. В частности, игровую фигурку, украшенную резными руническими надписями. Ее обнаружили в городе, который основал в 997 году Олав Трюггвасон, король викингов.

Также мы писали, что у исторического Стоунхенджа в Великобритании ученые обнаружили огромное курганное кладбище бронзового века.