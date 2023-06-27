Античний мавзолей у Херсонесі. Фото: росЗМІ

У Севастополі знайшли унікальний античний мавзолей під час розкопок. Цю знахідку в Херсонесі вважають сенсацією.

Про це повідомляє Interfax з посиланням на пресслужбу уряду Петербурга.

Читайте також:

Розкопки у Криму

"Споруда розташована на західному боці стародавньої вулиці, що йде територією міського некрополя від воріт Херсонеса. Незвичайність знахідки в тому, що стародавня споруда поєднує в собі і громадську споруду, і мавзолей. Верхню частину можна віднести до розряду ритуальної альтанки, яку зазвичай влаштовують у місцях особливого громадського або культового значення на важливих вулицях міста або некрополя. Нижня — це похоронний комплекс, у якому, імовірно, поховані члени знатного прізвища стародавнього міста", — йдеться у повідомленні.

Археологи зазначають, що таке поєднання робить виявлений комплекс унікальним не лише для Херсонеса та Боспору, а також для всього античного світу.

У пресслужбі розповіли, що загальна площа досліджень на території Херсонеса — 83 тис. 207 кв. метрів. Історичний культурний шар глибиною понад 9 метрів охоплює нашарування від епохи еллінізму до новітнього часу.

Нагадаємо, у Норвегії науковці знайшли унікальні артефакти. Зокрема, гральну фігурку, прикрашену різьбленими рунічними написами. Її виявили у місті, яке заснував у 997 році Олав Трюггвасон, король вікінгів.

Також ми писали, що біля історичного Стоунхенджа у Великій Британії науковці знайшли величезне курганне кладовище бронзової доби.