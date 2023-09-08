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В школах на уроках истории будут изучать войну РФ против Украины

8 сентября 2023 14:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В школах на уроках истории будут изучать войну РФ против Украины
Дети на уроках в школе. Фото: osvitoria.media
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В школьные программы по истории могут включить раздел о войне РФ против Украины. Таким образом, дети в школе будут получать достоверную информацию не только из соцсетей.

Об этом рассказал министр по цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телемарафона.

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Федоров подчеркнул важность введения материала о данной войне в образовательную программу, чтобы учащиеся получали достоверную информацию не только из социальных сетей, как TikTok.

Конкретные даты появления нового раздела в учебниках будут зависеть от решений Министерства образования и науки Украины. Однако Федоров настаивает на неотложности введения изменений, особенно учитывая влияние российских медийных кампаний.

"Необходимо действовать быстро. Решение по этому вопросу желательно принять до окончания текущего года", — подытожил министр.

Напомним, что в школьных классах, которые обустроили в харьковской подземке, прошли первые занятия. Более тысячи школьников сели за парты в метро, ​​а еще один класс, 61-й, был сформирован практически в последний момент.

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