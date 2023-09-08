У школах на уроках історії вивчатимуть війну РФ проти України

Діти на уроках у школі. Фото: osvitoria.media

До шкільних програм з історії можуть включити розділ про війну РФ проти України. Таким чином, діти у школі отримуватимуть достовірну інформацію не лише із соцмереж.

Про це розповів міністр із цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

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Федоров наголосив на важливості введення матеріалу про дану війну в освітню програму, щоб учні отримували достовірну інформацію не лише із соціальних мереж, як TikTok.

Конкретні дати появи нового розділу у підручниках залежатимуть від рішень Міністерства освіти та науки України. Проте Федоров наполягає на невідкладності запровадження змін, особливо з огляду на вплив російських медійних кампаній.

"Необхідно діяти швидко. Рішення з цього питання бажано ухвалити до закінчення поточного року", — підсумував міністр.

Нагадаємо, що у шкільних класах, які облаштували у харківській підземці, пройшли перші заняття. Понад тисячу школярів сіли за парти в метро, ​​а ще один клас, 61-й, був сформований практично в останній момент.