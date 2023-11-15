В Словакии угрожают присоединиться к блокаде границы для украинских перевозчиков

Блокада границы. Фото: Polskie Radio Lublin

К блокаде украинской границы пригрозили присоединиться словацкие перевозчики. Это произойдет, если Европейская комиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в рамках Евросоюза.

Об этом заявил глава Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) Станислав Скала.

Читайте также:

Словацкие перевозчики готовы перекрыть границу

UNAS утверждает, что министерство долго не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.

Союз автоперевозчиков Словакии угрожает заблокировать границу со своей стороны для украинских коллег, если Еврокомиссия не вернет издание коммерческих разрешений на перевозку в рамках Евросоюза.

Требования словацких перевозчиков

Перевозчики требуют вступить в взаимодействие с ЕК и просят снова выдавать лицензии украинским перевозчикам.

"Мы хотели бы пригласить вас на встречу, на которой обсудить проблемы с украинскими перевозчиками, которые не нуждаются в разрешениях на перевозку. Хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как видите, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую же проблему, что и наши перевозчики", — отмечается в сообщении.

Как сообщают словацкие медиа, на восточной границе Словакии, в частности, на пограничном переходе "Вишнее Немецкое-Ужгород" уже наблюдается значительное скопление грузовиков, которые едут в Украину.

В приоритете остаются грузовые перевозки скоропортящихся продуктов, животных и гуманитарной помощи. При этом водители должны предъявить необходимые документы на перевозимый груз.

Ранее мы сообщали, что блокада польскими дальнобойщиками границы между Украиной и Польшей негативно влияет на экономику. Таким образом, уже выросли цены на доставку товара из Польши в Украину, что добавляет проблем в логистике.