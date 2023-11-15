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У Словаччині погрожують приєднатися до блокади кордону для українських перевізників

15 листопада 2023 20:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Словаччині погрожують приєднатися до блокади кордону для українських перевізників
Блокада кордону. Фото: Фото: Polskie Radio Lublin
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

До блокади українського кордону пригрозили приєднатися словацькі перевізники. Це станеться, якщо Європейська комісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу.

Про це заявив голова Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) Станіслав Скала

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UNAS стверджує, що міністерство тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю ігнорує проблему.

Союз автоперевізників Словаччини погрожує заблокувати кордон зі своєї сторони для українських колег, якщо Єврокомісія не поверне видання комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу. 

Вимоги словацьких перевізників

Перевізники вимагають розпочати взаємодію з ЄК та просять знову видавати ліцензії українським перевізникам.

"Ми хотіли б запросити вас на зустріч, на якій обговорити проблеми з українськими перевізниками, які не потребують дозволів на перевезення. Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як бачите, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники", — наголошується в повідомленні.

Як повідомляють словацькі медіа, на східному кордоні Словаччини, зокрема на прикордонному переході "Вишнє Німецьке—Ужгород" уже спостерігається значне накопичення вантажівок, які їдуть до України.

У пріоритеті залишаються вантажні перевезення швидкопсувних продуктів, тварин і гуманітарної допомоги. При цьому водії повинні пред’явити необхідні документи на вантаж, що перевозиться.

Раніше ми повідомляли, що блокада польськими далекобійниками кордону між Україною та Польщею негативно впливає на економіку. Таким чином, вже зросли ціни на доставляння товару з Польщі в Україну, що додає проблем у логістиці.

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