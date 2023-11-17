В Сумской области предприниматель присвоил более полумиллиона на ремонте обстрелянного дома

Поврежденная многоэтажка в Сумах в результате российского обстрела. Фото: Сумская ОВА

В Сумской области предприниматель украл более 500 000 грн на ремонте дома, обстрелянного российскими оккупантами. Речь идет о Николае Индике.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо".

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Обогащение на ремонте поврежденного дома

В Сумской области ремонтировать школу за 13,1 млн грн отдали компании, являющейся фигуранткой уголовного дела. Ее директора подозревают в том, что он приобрел по завышенным ценам окна у предприятия своей сестры. Это происходило, когда он ремонтировал поврежденное оккупантами здание. Правоохранители заявляют, что фигурант украл из бюджета более 500 тысяч гривен.

В городе Лебедин в результате атаки РФ пострадал многоквартирный дом. Враг повредил 130 окон и 24 балкона. В июне этого года на его ремонт выделили 2,4 млн грн и поручили ГП ПАО "СУМБУД" БМП "Лебединпромстрой" восстановить поврежденный дом.

Правоохранители заинтересовались договором и в июле прошлого года открыли уголовное производство, в котором исследовали возможное присвоение 550 000 грн на покупку металлопластиковых окон для дома.

Выяснилось, что директор "СУМСТРОЙ" БМП "Лебединпромстрой" Николай Индик закупал окна у другой компании — ООО "Инновавуд". Ею руководит его сестра Яна Склярова. Правоохранители считают, что брат и сестра сговорились, поэтому решили завысить стоимость окон на 550 000 грн.

Индюка подозревают в подделке документов, завладении бюджетными средствами и незаконном обращении с оружием. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога размером 53 680 грн. В случае доказательства вины ему грозит восемь лет тюрьмы, а также запрет занимать определенные должности в течение трех лет.

Продолжение госзаказов после уголовного производства

ГП ПАО "СУМБУД" БМП "Лебединпромбуд" после открытия уголовного производства и вручения подозрения Индику продолжает получать многомиллионные государственные заказы.

"К примеру, эта компания в октябре 2023 года заключила договор с отделом образования Поповского сельского совета Конотопского района Сумской области на ремонт местной школы. Стоимость работ — 13,1 млн грн", — говорится в материале.

Во время своего предложения компания должна была предоставить выписку от МВД о том, что ее директор не подозревается в совершении преступления. Однако компания подала документ на другого человека — Станислава Коростиля.

В тендерном комитете отдела образования Поповского сельского совета Конотопского района Сумской области заявили, что не знали, что компанию подозревают в совершении преступлений.

"Когда я исследовала предложение ГП ПАО "СУМБУД" БМП "Лебединпромбуд", то исполняющим обязанности директора был Станислав Коростиль, а Николай Индик сейчас, если не ошибаюсь, где-то служит в армии", — рассказала Наталья Калинская из тендерного комитета.

Напомним, в Одессе планируют отремонтировать здание учебного корпуса "Одесской политехники", которое пострадало в результате ракетного удара. Пока известно, что предыдущие работы оценили более чем в 30 миллионов гривен.