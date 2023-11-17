У Сумській області підприємець привласнив понад пів мільйона на ремонті обстріляного будинку

Пошкоджена багатоповерхівка в Сумах внаслідок російського обстрілу. Фото: Сумська ОВА

У Сумській області підприємець вкрав понад 500 000 грн на ремонті будинку, який обстріляли російські окупанти. Йдеться про Миколу Індика.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

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Збагачення на ремонті пошкодженого будинку

У Сумській області ремонтувати школу за 13,1 млн грн віддали компанії, яка є фігуранткою кримінальної справи. Її директора підозрюють у тому, що він придбав за завищеними цінами вікна у підприємства своєї сестри. Це відбувалося, коли він ремонтував пошкоджену окупантами будівлю. Правоохоронці заявляють, що фігурант вкрав з бюджету понад 500 000 гривень.

У місті Лебедин внаслідок атаки РФ постраждав багатоквартирний будинок. Ворог пошкодив 130 вікон та 24 балкони. У червні цього року на його ремонт виділили 2,4 млн грн та доручили ДП ПАТ "СУМБУД" БМП "Лебединпромбуд" відновити пошкоджений будинок.

Правоохоронці зацікавилися договором та у липні минулого року відкрили кримінальне провадження, в якому досліджували можливе привласнення 550 000 грн на купівлі металопластикових вікон для будинку.

З'ясувалося, що директор "СУМБУД" БМП "Лебединпромбуд" Микола Індик закуповував вікна в іншої компанії — ТОВ "Інновавуд". Нею керує його сестра Яна Склярова. Правоохоронці вважають, що брат та сестра змовились, тому вирішили завищити вартість вікон на 550 000 грн.

Індика підозрюють у підробці документів, заволодінні бюджетними коштами та незаконному поводженні зі зброєю. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави розміром 53 680 грн. У разі доведення вини йому загрожує вісім років в'язниці, а також заборона обіймати певні посади протягом трьох років.

Продовження держзамовлень після кримінального провадження

ДП ПАТ "СУМБУД" БМП "Лебединпромбуд" після відкриття кримінального провадження й вручення підозри Індику продовжує отримувати багатомільйонні державні замовлення.

"Наприклад, ця компанія у жовтні 2023 року уклала договір з відділом освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області на ремонт місцевої школи. Вартість робіт — 13,1 млн грн", — йдеться у матеріалі.

Під час своєї пропозиції компанія повинна була надати витяг від МВС про те, що її директор не підозрюється у скоєнні злочину. Однак компанія подала документ на іншу людину — Станіслава Коростіля.

У тендерному комітеті відділу освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області заявили, що не знали, що компанію підозрюють у скоєнні злочинів.

"Коли я досліджувала пропозицію ДП ПАТ "СУМБУД" БМП "Лебединпромбуд", то виконувачем директора був Станіслав Коростіль, а Микола Індик зараз, якщо не помиляюсь, десь служить у війську", — розповіла Наталія Калінська з тендерного комітету.

Нагадаємо, в Одесі планують відремонтувати будівлю навчального корпусу "Одеської політехніки", яка постраждала внаслідок ракетного удару. Наразі відомо, що попередні роботи оцінили у понад 30 мільйонів гривень.