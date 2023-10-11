В Сумской области сельсовет купил авто за 1,9 млн на налог с военных

Сельсовет в Сумской области приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser. Фото: google.com

В Сумской области Краснопольский поссовет по результатам тендера заказал у ООО "Артмотор" Toyota Land Cruiser. Стоимость этого автомобиля составляет 1,89 млн. грн.

Об этом говорится в системе Prozorro.

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Что за автомобиль

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado Comfort 150 2.755L Wagon A/T 2023 года выпуска в цвете "серый металлик" имеет фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, передние и задние защитные шторки, различные системы безопасности, украшенное комбинированной кожей мультифункциональное климат-контроль, круиз-контроль, подогрев и электрорегулировка передних сидений, камера заднего вида, сенсор освещения и т.д.

Как пишут Наші Гроші, в салонах такая комплектация стоит 1,86 млн грн налицо или 1,91 млн грн под заказ.

Заказчик сообщил в тендере, что закупка осуществляется согласно обращению № 3/53/2484 от 21.08.2023 г. воинской части Министерства обороны Украины в соответствии с Программой повышения общественного порядка, безопасности и обороноспособности Краснопольского поселкового совета в условиях военного положения. И на основании распоряжения № 421-ОД от 23.08.2023 Сумской областной военной администрации "О внесении изменений в областной бюджет Сумской области на 2023 год".

Откуда средства

По данным источника издания "Наші Гроші", с начала вторжения до июля 2023 года Краснопольский поселковый совет получил 30,31 млн грн налога на доходы физических лиц по денежным выплатам, полученным военнослужащими.

Отмечается, что в целом с 2016 года "Артмотор" получила государственные подряды на сумму 38,48 млн грн.

Напомним, что АО "Укргаздобыча" планирует закупить 17 термочашек со съемным стаканом из нержавеющей стали. Ожидаемая стоимость составляет 1,35 млн. грн.