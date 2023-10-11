У Сумській області сільрада купила авто за 1,9 млн на податок з військових

Сільрада на Сумщині придбала автомобіль Toyota Land Cruiser. Фото: google.com

У Сумській області Краснопільська селищна рада за результатами тендеру замовила у ТОВ "Артмотор" Toyota Land Cruiser. Вартість цього автомобіля становить 1,89 млн грн.

Про це йдеться у системі Prozorro.

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Що за автомобіль

Позашляховик Toyota Land Cruiser Prado Comfort 150 2.755L Wagon A/T 2023 року випуску в кольорі "сірий металік" має фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, передні та задні захисні шторки, різні системи безпеки, оздоблене комбінованою шкірою мультифункціональне кермо, тризонний клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів та електрорегулювання передніх сидінь, камеру заднього виду, сенсор освітлення тощо.

Як пишуть Наші Гроші, у салонах така комплектація коштує 1,86 млн грн у наявності або 1,91 млн грн під замовлення.

Замовник повідомив у тендері, що закупівля здійснюється згідно зі зверненням № 3/53/2484 від 21.08.2023 р. військової частини Міністерства оборони України відповідно до Програми підвищення громадського порядку, безпеки та обороноздатності Краснопільської селищної ради в умовах воєнного стану. Та на підставі розпорядження № 421-ОД від 23.08.2023 року Сумської обласної військової адміністрації "Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2023 рік".

Звідки кошти

За даними джерела видання Наші Гроші, від початку вторгнення до липня 2023 року Краснопільська селищна рада отримала 30,31 млн грн податку на доходи фізичних осіб з грошових виплат одержаних військовослужбовцями.

Зазначається, що загалом із 2016 року "Артмотор" отримала державних підрядів на суму 38,48 млн грн.

Нагадаємо, що АТ "Укргазвидобування" планує закупити 17 термочашок зі з’ємним стаканом із нержавіючої сталі. Очікувана вартість становить 1,35 млн грн.