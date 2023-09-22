В телемарафоне "Єдині новини" отреагировали на фейк от Шария о выступлении Зеленского в ООН

Выступление Владимира Зеленского в ООН. Фото: ОП

В четверг, 21 сентября, российские и пророссийские источники начали распространять фейковые сообщения о монтаже в трансляции выступления Владимира Зеленского в ООН. Источником фейка стал пророссийский пропагандист Анатолий Шарий.

Соответствующее заявление марафона "Єдині новини" обнародовала директор по стратегическому маркетингу в "1+1" Ольга Захарова.

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Команда марафона "Єдині новини" заявила, что информация об изменениях в трансляции выступления Владимира Зеленского в ООН недостоверна, и призывает журналистское сообщество и авторов цифрового контента к противодействию российскому фейку.

Как известно, источником фейка стал пророссийский пропагандист Анатолий Шарий. Именно он опубликовал перемонтированное видео в своем Telegram-канале и его сразу же распространили российские сайты НТВ, Репортер, 1 канал, Федерал Пресс и другие пропагандистские ресурсы. Также распространение этого фейка поддержали некоторые украинские и европейские источники. В их числе новостные сайты, телеграмм-каналы и отдельные народные депутаты.

Как распознать фейк

"Убедиться в том, что информация и собственно видео являются фейковыми, все заинтересованные стороны могут на YouTube-каналах, транслирующих марафон, в архиве ОТТ-платформ и т.д. Еще одним подтверждением фейка является несоответствие визуальных маркировок. Каналы марафона используют дополнительные графические элементы — геотитр, плашку, движущаяся строка, которые отсутствуют в фейковом видео. Кроме этого, в прямом эфире марафона трансляция выступления Президента синхронно переводилась другим диктором, который также легко проверить", — пояснили в телемарафоне.

Также Захарова рассказала, что в фейковом видео был использован фрагмент речи Президента на украинском языке с видео, размещенном на YouTube-канале ТСН, однако в указанном фрагменте видео не содержит никаких других кадров из зала, кроме речи Президента за трибуной. Обращаем внимание, что в оригинальном видео нет графической маркировки 1+1 Марафон, добавленной в фейковый ролик его авторами.

"Редакции марафона "Єдині новини" призывают к исследованию причин распространения фейка в украинском информационном поле и обращают внимание на отсутствие фактчекинга в отдельных украинских медиа, телеграмм-каналах и среди определенных народных депутатов. Важно, чтобы авторы таких публикаций публично отметили их ошибочность и сообщили читателям о фейковости опубликованной информации", — подчеркнули в телемарафоне.

Напомним, 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытых дебатах Совета Безопасности ООН. Заседание было посвящено войне РФ против Украины и называется: "Соблюдение принципов и целей Устава ООН через эффективную многосторонность: поддержание мира и безопасности Украины".