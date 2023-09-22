У телемарафоні "Єдині новини" відреагували на фейк від Шарія про виступ Зеленського в ООН

Виступ Володимира Зеленського в ООН. Фото: ОП

У четвер, 21 вересня, російські та проросійські джерела почали поширювати фейкові повідомлення про монтаж у трансляції виступу Володимира Зеленського в ООН. Джерелом фейку став проросійський пропагандист Анатолій Шарій.

Відповідну заяву марафону "Єдині новини" оприлюднила директор зі стратегічного маркетингу в "1+1" Ольга Захарова.

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Команда марафону "Єдині новини" заявила, що інформація про зміни в трансляції виступу Володимира Зеленського в ООН є недостовірною, та закликає журналістську спільноту та авторів цифрового контенту до протидії російському фейку.

Як відомо, джерелом фейку став проросійський пропагандист Анатолій Шарій. Саме він опублікував перемонтоване відео у своєму Telegram-каналі і його одразу ж поширили російські сайти НТВ, Репортер, 1 канал, Федерал Пресс та інші пропагандистські ресурси. Також поширення цього фейку підтримали і деякі українські та європейські джерела. Серед них новинні сайти, телеграм-канали і окремі народні депутати.

Як розпізнати фейк

"Переконатись у тому, що інформація та, власне, саме відео є фейковими, всі зацікавлені сторони можуть на YouTube-каналах, що транслюють марафон, в архіві ОТТ-платформ тощо. Ще одним підтвердженням фейку є невідповідність візуальних маркувань. Канали марафону використовують додаткові графічні елементи — геотитр, плашку, рухомий рядок, які відсутні у фейковому відео. Крім цього, в прямому етері марафону трансляція виступу Президента синхронно перекладалася іншим диктором, що також легко перевірити", — пояснили в телемарафоні.

Також Захарова розповіла, що у фейковому відео було використано фрагмент промови Президента українською мовою з відео, яке розміщено на YouTube-каналі ТСН, проте у вказаному фрагменті відео не містить жодних інших кадрів з зали, окрім промови Президента за трибуною. Звертаємо увагу, що в оригінальному відео немає графічного маркування 1+1 Марафон, яке додано до фейкового ролика його авторами.

"Редакції марафону "Єдині новини" закликають до дослідження причин поширення фейку в українському інформаційному полі та звертають увагу на відсутність фактчекінгу в окремих українських медіа, телеграм-каналах та серед певних народних депутатів. Важливо, щоби автори таких публікацій публічно зазначили їх помилковість та повідомили читачів про фейковість опублікованої інформації", — наголосили у телемарафоні.

Нагадаємо, 20 вересня президент України Володимир Зеленський виступив на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН. Засідання було присвячене війні РФ проти України й має назву: "Дотримання принципів та цілей Статуту ООН через ефективну багатосторонність: підтримання миру та безпеки України".